Київ випустить муніципальні облігації на 1 мільярд

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Влада Києва планує здійснити випуск внутрішніх облігацій обсягом до 1,1 млрд грн - один транш на суму 300 млн грн та 2 транші на суму 400 млн грн із одноразовим погашенням після настання остаточних термінів погашення траншів у період між 2024 і 2026 роками

Про це повідомляє агентство Fitch, яке присвоїло майбутньому випуску внутрішніх облігацій міста Києва рейтинг "B (EXP)".

Зазначається, що відсотки будуть виплачуватися щокварталу, надходження від облігацій підуть на фінансування інвестицій в інфраструктуру.

У Fitch додали, що рейтинг облігацій Києва знаходиться на одному рівні з його довгостроковим рейтингом дефолту емітента ("РДЕ"), оскільки облігації будуть являти собою пріоритетні незабезпечені зобов'язання міста і будуть рівними по черговості виконання з його іншими пріоритетними незабезпеченими зобов'язаннями.