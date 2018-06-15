Путін витратив на Чемпіонат світу з футболу 11 мільярдів доларів — Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін витратив шість років і понад 11 мільярдів доларів на підготовку 11 російських міст до проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це пише Bloomberg.

"Кремль сподівається показати більш доброзичливе обличчя і прорвати частину міжнародної ізоляції, від якої страждає країна з моменту анексії Криму в 2014 році. Від Єкатеринбурга до Калінінграда чемпіонат охопить міста, які мало хто з іноземних гостей відвідував раніше", - пише видання.

Однак, за словами економістів, величезних і дорогих зусиль не вистачить, щоб надати великий імпульс російській економіці.

Минулого місяця агентство Moody's Investors Service говорило, що будь-яке зростання буде обмеженим і недовговічним, сильно не дотягуючи до реакції на зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі, які коштували рекордних 50 мільярдів доларів.

Економісти кажуть, що цього разу найкраще, на що може сподіватися Росія, - це скромне зростання рубля.

Серед команд, що беруть участь в чемпіонаті світу, Росія знаходиться на останньому, 70-ому, рядку в світовому рейтингу ФІФА.