Fitch: Чемпионат мира по футболу может разорить регионы РФ

"Мордовия Арена" в Саранске

Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, ухудшит кредитоспособность российских регионов.

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Хотя расходы на строительство спортивных сооружений оплачивали федеральный бюджет и частные инвесторы, а созданная к ЧМ-2018 инфраструктура в виде дорог и аэропортов должна в теории укрепить потенциал экономического роста, для региональных бюджетов футбольные объекты могут оказаться обузой.

После завершения чемпионата спортивная инфраструктура будет требовать постоянных расходов.

Но "некоторые регионы не имеют финансовых возможностей содержать свои объекты в долгосрочной перспективе", предупреждает Fitch.

Крупные и богатые регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург, смогут тратить около 400 млн рублей, или 6,4 млн долларов в год, на содержание спортивных сооружений без ущерба платежеспособности. Годовые доходы этих городов, как правило, превышают 150 млрд рублей, или 2,4 млрд долларов.

"Для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы на содержание стадионов будут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 млрд до 85 млрд рублей", - говорится в обзоре Fitch.

Примером такого региона является Мордовия, отмечает агентство. При экономическом росте ниже среднего республика имеет "значительный долг, низкий операционный баланс и слабую институциональную среду".

Дефицит регионального бюджета в среднем составлял 18% от его объема, а на пиковом уровне - 2017 году - достигал 27%. Причиной стали "значительные капитальные расходы, связанные с чемпионатом мира".

Общий объем госрасходов на ЧМ-2018 в России составил 618 млрд рублей, на 19 млрд рублей превысив изначальную смету, подсчитали аналитики консалтинговой компания JLL.

По совокупной стоимости чемпионата Россия стала лидером среди всех стран-хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. ЧМ стоил налогоплательщикам столько же, сколько выделяется на всю систему высшего образования за год (626 млрд рублей).

В терминах экономического роста чемпионат обернется для РФ убытком. По оценке ЦБ, он сможет ускорить ВВП лишь на 0,1-0,2%, или 183 млрд рублей в денежном выражении, что втрое меньше потраченных на футбол средств.

Как сообщалось, РФ потратила шесть лет и более 11 миллиардов долларов на подготовку 11 российских городов к проведению чемпионата мира по футболу.

Экономическая правда