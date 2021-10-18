Агентство Fitch підтвердило рейтинги ПриватБанку

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПриватБанку на рівні "B" з позитивним прогнозом.

Про це повідомляє прес-служба банку з посиланням на повідомлення агентства.

Fitch також підтвердило рейтинги стійкості банку на поточному рівні "b".

"Підтвердження національного рейтингу на рівні "AA (укр)" зі стабільним прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність ПриватБанку в порівнянні з аналогічними банками в Україні.

За даними агентства, підтвердження рейтингів ПриватБанку відображає провідні позиції банку на українському ринку, високі показники ефективності та незначний вплив на якість кредитного портфелю банку наслідків пандемії", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".

Раніше міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку на рівні "В" та покращило їхній прогноз до "позитивного".

Економічна правда