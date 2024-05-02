УЗ за 4 месяца перевезла в дальнем сообщении на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году

"Укрзализныця" за 4 месяца 2024 года в дальнем сообщении перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, за период с января по апрель этого года поездами "Укрзализныци" проехали 8,43 млн пассажиров. В прошлом году за тот же период количество пассажиров составляло 6,78 млн.

"При этом 93% поездов УЗ во внутреннем сообщении прибывали вовремя, а лидерами по уровню удовлетворенности пассажиров (90% NPS) остаются женские вагоны во всех направлениях курсирования", - говорится в сообщении.

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Больше всего пассажиров уже традиционно было перевезено между:

Киевом и Львовом (412 тыс),

Киевом и Днепром (255 тыс),

Киевом и Харьковом (237 тыс).

Наибольшая динамика - у сообщения польского Хелма со столицей, где "Укрзализныця" перевезла на 74 тыс пассажиров больше (+87%), чем в прошлом году.

"В целом международные перевозки стоит отметить отдельно: 703 тыс пассажиров воспользовались международными поездами по сравнению с 546 тыс за аналогичный период 2023 года", - добавили в УЗ.

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Экономическая правда