Обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры Во Львовской области 

Во Львовской области в результате падения обломков "Шахедов" был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что ночью 9 апреля вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область.

"Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области. К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар, его оперативно потушили", - сообщил Козицкий.

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Глава Львовской ОГА добавил, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Напомним:

Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.

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