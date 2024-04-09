Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры Во Львовской области 

Вторник, 9 апреля 2024, 10:02 - Игорь Пилипив

Во Львовской области в результате падения обломков "Шахедов" был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что ночью 9 апреля вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область.

"Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области. К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар, его оперативно потушили", - сообщил Козицкий.

Реклама:

Глава Львовской ОГА добавил, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Напомним:

Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.

Реклама:
война Львов инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
Как война повлияла на активность украинцев в сети 9 апреля 2024, 08:11
Журналисты идентифицировали часть судов РФ, вывозивших украинское зерно через порт Мариуполя 8 апреля 2024, 21:37
В "Дії" появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи 8 апреля 2024, 19:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте