Обломки "Шахедов" повредили объект критической инфраструктуры Во Львовской области
Во Львовской области в результате падения обломков "Шахедов" был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар, который удалось оперативно потушить.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Отмечается, что ночью 9 апреля вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область.
"Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области. К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар, его оперативно потушили", - сообщил Козицкий.
Глава Львовской ОГА добавил, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Напомним:
Воздушные силы ВСУ в ночь на вторник уничтожили все 20 "Шахедов" из 20, которыми Россия атаковала Украину.