Почався процес оновлення складу Консультаційно-експертної ради КРАІЛ

Керівництво Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей офіційно повідомляє про запуск роботи процедури, пов’язаної з формуванням абсолютно нового складу Консультаційно-експертної ради КРАІЛ.

Тут варто зазначити, що Консультаційно-експертна рада КРАІЛ представляє собою постійно діючий дорадчий орган КРАІЛ, учасники якого працюють виключно на громадських засадах.

Цей орган приймає активну участь в процесі обговоренні проектів документів, що створюються чи розглядаються членами КРАІЛ. Подібна робота проводиться для забезпечення успішної підготовки рекомендацій, пропозицій, що стосуються питань регулювання державою вітчизняного ринку азартних розваг.

Початок процесу оновлення складу Консультаційно-експертної ради КРАІЛ

Рішення щодо початку процесу оновлення Консультаційно-експертної ради КРАІЛ було прийняте ще 22 лютого 2024 року.

Воно було обумовлено існуючою необхідністю в приході абсолютно нових людей, які завдяки своєму "свіжому" погляду, зможуть додати Раді більшої ефективності, об’єктивності, оперативності, глибини пропрацювання найважливіших питань та аспектів її діяльності.

Хто може стати членом Ради?

Згідно з нормами діючого законодавства, що регулює діяльність всіх учасників вітчизняного ринку азартних розваг, до складу Ради можуть бути обрані представники різноманітних суспільних громадських інституцій (лише за умови наявності їх власної згоди), специфіка діяльності яких, характеризує їх в якості справжніх професіоналів, експертів в сфері як організації, так і проведення азартних ігор, та в сфері лотерей.

При цьому вони повинні чітко відповідати всім існуючим критеріям вибору, а також оцінки кандидатів, що претендують на посаду члена Консультаційно-експертної ради КРАІЛ.

Основні функції Ради при КРАІЛ

Окремо варто зазначити, що Консультаційно-експертна рада має займатися реалізацією наступних функцій:

Прийняття участі в процесі обговорення проектів законів, підзаконних актів, що були надіслані КРАІЛ, які стосуються регулювання сфери азартних розваг в Україні;

Забезпечення можливості узагальнення існуючої практики використання вітчизняного законодавства в азартній сфері;

Здійснення аналітики діючого стану, існуючих проблем, основних тенденцій в сфері організації, розвитку ринку азартних розваг, лотерей України;

Реалізація співробітництва в межах існуючих у Ради повноважень, з різноманітними міжнародними структурами, іноземними державними регулюючими органами, що працюють в сфері регулювання ринку азартних розваг для отримання якісного досвіду.

Таким чином, Консультаційно-експертна рада Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей несе в собі функцію громадського наглядача, який контролює роботу державного регулятора, та гарантує дотримання діючих положень вітчизняного законодавства в сфері онлайн-казино, лотерей, букмекерів.

Публікація вийшла за сприяння проєкта "Про Інтернет Казино", матеріали підготувала головна редакторка проєкту Prointernet Олена Билиця.