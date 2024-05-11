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На київському Подолі ліквідовують пошкодження водомагістралі: відсутня вода на деяких вулицях

Субота, 11 травня 2024, 10:51 - Володимир Тунік-Фриз

"Київводоканал" ліквідовує пошкодження водомагістралі на вулиці Костянтинівська, що на Київському Подолі. Внаслідок цього, водопостачання відсутнє на деяких вулицях.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Пошкодження водомагістралі сталось на ділянці діаметром 500 мм.

Зокрема, постачання води обмежено на вулицях: Межигірська, Спаська, Костянтинівська, Юрківська.

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У "Київводоканалі" обіцяють докласти максимум зусиль, або оперативно ліквідувати наслідки аварії.

Економічна правда

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Київ Київводоканал вода
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