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У тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині повідомили про вибухи на нафтобазі

Субота, 11 травня 2024, 10:00 - Українська правда

Пізно ввечері 10 травня у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області пролунали вибухи на нафтобазі.

Джерело: місцеві пабліки, пропагандистське російське видання "РИА Новости", ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник

Деталі: У телеграм-каналах розповсюджують відео з, як стверджується, міста Ровеньки, яке Росія окупувала в 2014 році. Автори відео стверджують, що удар прийшовся по нафтобазі.

Оновлено о 23:17: Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив, що на нафтобазі виникла пожежа, пошкоджені також будинки поблизу. За його даними, одна людина загинула, ще шестеро поранені.

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Нагадаємо, ввечері 7 травня повідомляли про пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську.

Українська правда

війна нафта Росія
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