Apple близька до угоди, яка інтегрує ChatGPT в IPhone - Bloomberg

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Apple наблизилася до угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone, що є частиною зусиль з впровадження функцій штучного інтелекту в свої пристрої.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати можливості чат-бота в низку нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.

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Apple також провела переговори з Google про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Компанії уклали угоду, але переговори тривають.

Нагадаємо:

Apple наприкінці квітня відновила переговори з OpenAI про використання технології Штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.

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Компанія OpenAI планує анонсувати свій пошуковик на основі штучного інтелекту в понеділок 13 травня, підвищуючи ставки в конкурентній боротьбі з Google.

Економічна правда