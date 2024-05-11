На добу прогнозується нестача електроенергії: Міненергетики закликає зменшити споживання

У вечорі 11 травня, як і минулої доби Міненергетики прогнозує нестачу електроенергії. У Міністерстві закликають зменшити споживання у пікові години 17:00 - 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

На 11 травня також прогнозують нестачу електроенергії.

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Споживачів закликають зменшити використання приладів, що споживають багато електроенергії, а промисловість 0 переглянути виробничі процеси задля економії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

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Укренерго планує найближчим часом зняти мережеві обмеження для Харкова, де під графіки відключень підпадають промислові й побутові споживачі.