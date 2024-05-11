В ніч на 11 травня безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Лукойл" - УП

В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на співрозмовника в ГУР.

ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ "Лукойл".

"В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", - повідомили у ГУР МО.

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Відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Нагадаємо:

Російські пабліки та деякі ЗМІ повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.

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У ніч на 3 лютого 2024 року Волгоградський НПЗ зазнав атаки українських безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа.

Після серії ударів по російських нафтопереробних заводах у березні, що паралізували роботу великих підприємств "Роснефти" і "Лукойлу", випуск автомобільного бензину в РФ впав на 7,4%.