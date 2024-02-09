У Києві на "Театральній" людина впала на колії, метро їде зі змінами
П'ятниця, 9 лютого 2024, 15:09 -
На станції метро "Театральна" у Києві у п’ятницю вдень пасажир потрапив на колії, через це станції "Університет", "Театральна" й "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.
Джерело: Київський метрополітен
Деталі: На "Театральну" через падіння людини на колії прямують відповідні служби.
Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".
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Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.
Про зміни та відновлення руху поїздів буде повідомлено згодом.
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