У Києві на "Театральній" людина впала на колії, метро їде зі змінами

На станції метро "Театральна" у Києві у п’ятницю вдень пасажир потрапив на колії, через це станції "Університет", "Театральна" й "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: На "Театральну" через падіння людини на колії прямують відповідні служби.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".

Реклама:

Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

Про зміни та відновлення руху поїздів буде повідомлено згодом.

Українська правда

Реклама: