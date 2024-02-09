"Київміськбуд" очолила людина Молчанової

Василь Олійник Знімок екрану з youtube-каналу Stolitsa Group

Наглядова рада "Холдингової компанії "Київміськбуд" призначила на посаду президента Василя Олійника.

Про це повідомляє пресслужба КМБ.

З 2011 по 2018 рік Олійник очолював велику генпідрядну організацію "Моноліт будсервіс", з 2018 по 2024 рік – "Спецбуд-моноліт". Ці компанії побудували житлові комплекси "Варшавський мікрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Ліпінка" та інші. Всі вони зведені під девелопментом компанії Stolitsa Group Владислави Молчанової.

Також компанії звели торгово-розважальний центр Retroville та є ключовими партнерами Novus у будівництві його супермаркетів, що також належать структурам Молчанової і литовських бізнесменів.

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Крім того, компанія Олійника задіяна у будівництві будинку між озерами Тягле і Небреж, де міська спільнота прагне створити "Екопарк "Осокорки".

Раніше ЕП розповідала, що Молчанова має найстійкіші позиції серед забудовників міста завдяки впливу на депутатів Київської міської ради. Зокрема, вона була офіційним спонсором партії "Батьківщина", а її бізнес-партнер Денис Москаль очолює постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

На посаді президента "Київміськбуду" Олійник першочерговим своїм завданням бачить розробку плану відновлення роботи компанії, перезапуск будівництва об’єктів чергами по кілька комплексів, повідомляє пресслужба.

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"Для перезапуску об’єктів буде залучено кошти державних фінансових установ та спеціалізованих компаній, таких як "Укрфінжитло" та державні банки, про що вже тривають переговори", – йдеться у повідомленні.

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Економічна правда