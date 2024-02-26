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Міноборони уклало перший контракт зі шведським виробником

Понеділок, 26 лютого 2024, 16:35 - Артур Крижний

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

"Співпраця з іноземними партнерами – це пріоритет Міноборони, який дозволить нам покращити забезпечення Збройних Сил України і зміцнити боєздатність", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову Агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на європейський досвід.

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Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Міноборони Швеція
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Економічна правда
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