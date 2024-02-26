Міноборони уклало перший контракт зі шведським виробником
"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України
"Співпраця з іноземними партнерами – це пріоритет Міноборони, який дозволить нам покращити забезпечення Збройних Сил України і зміцнити боєздатність", – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову Агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на європейський досвід.
Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.
Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.