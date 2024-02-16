Уряд затвердив нову процедуру списання військового майна 

Кабінет міністрів 16 лютого вніс зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, які дозволяють спрости саму процедуру списання.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук, передає liga.net.

Зазначається, ще на початку жовтня минулого року парламент ухвалив законопроєкт №10039 про спрощення процедури списання військового майна у ЗСУ, який набув чинності 7 лютого після підписання його президентом.

Відповідні зміни уряду дозволяють під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира за поданням комісії. Виключення стосується тільки зброї.

Реклама:

"Внесено зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 ЗУ "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", – пояснив Мельничук.

Нагадаємо:

В Кабміні похвалилися спрощенням паперової бюрократії на фронті: тепер для того, щоб списати знищене або пошкоджене військове майно, а відтак отримати нове, військовим доведеться витрачати на паперову роботу не пів року, а "кілька тижнів".

Реклама: