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Міноборони працює над створенням мобільного застосунку для військових Армія+

Середа, 21 лютого 2024, 17:24 - Ігор Пилипів
 
скріншот: Міноборони

В Україні створять мобільний застосунок Армія+, де будуть доступні документи та послуги для військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. 

Зазначається, що наразі команда IT-фахівців міноборони розробляє мобільний, у якому військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

"Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.  

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Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть: 

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;
  • форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку. 

Додається, що Армія+ розробляється міністерством оборони спільно з міністерством цифрової трансформації України. Сам запуск застосунку очікується влітку.

Економічна правда. 

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