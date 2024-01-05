Кабмін затвердив стратегію термомодернізації будівель 

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію термомодернізації будівель на період до 2050 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Наше завдання не просто відбудовувати Україну, а й модернізувати її. До того ж, це один із пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - заявив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Стратегія визначає ключові цілі для досягнення енергоефективності та декарбонізації. Зокрема, документ передбачає:

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швидкі темпи термомодернізації громадських будівель,

створення сприятливого ринкового середовища для цього процесу,

стале фінансування,

цифровізація та інновації у сфері термомодернізації,

подолання енергетичної бідності.

Зазначені цілі матимуть високу пріоритетність на державному та місцевому рівнях.

За словами Кубракова, уряд також затвердив концепцію Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, яка передбачатиме систему фінансової підтримки населення, місцевої влади та бізнесу для підвищення енергоефективності будівель, і Операційний план заходів з реалізації у 2024-2026 роках.

Нагадуємо:

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У серпні 2022 року президент підписав закон "Про внесення змін до законів щодо створення умов для впровадження комплексної термомодернізації будівель".