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Кабмин утвердил стратегию термомодернизации зданий 

Пятница, 5 января 2024, 18:43 - Лия Ильченко

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию термомодернизации зданий на период до 2050 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления).

"Наша задача не просто восстанавливать Украину, но и модернизировать ее. К тому же, это один из приоритетов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Стратегия определяет ключевые цели для достижения энергоэффективности и декарбонизации. В частности, документ предусматривает:

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  • быстрые темпы термомодернизации общественных зданий,
  • создание благоприятной рыночной среды для этого процесса, 
  • устойчивое финансирование, 
  • цифровизация и инновации в сфере термомодернизации,
  • преодоление энергетической бедности.

Указанные цели будут иметь высокую приоритетность на государственном и местном уровнях.

По словам Кубракова, правительство также утвердило концепцию Государственной целевой экономической программы поддержки термомодернизации зданий до 2030 года, предусматривающей систему финансовой поддержки населения, местной власти и бизнеса для повышения энергоэффективности зданий, и Операционный план мер по реализации в 2024-2026 годах.

Напоминаем:

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В августе 2022 года президент подписал закон "О внесении изменений в законы о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий".

энергоэффективность Кабмин
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