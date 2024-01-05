Кабмин утвердил стратегию термомодернизации зданий 

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию термомодернизации зданий на период до 2050 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления).

"Наша задача не просто восстанавливать Украину, но и модернизировать ее. К тому же, это один из приоритетов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Стратегия определяет ключевые цели для достижения энергоэффективности и декарбонизации. В частности, документ предусматривает:

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быстрые темпы термомодернизации общественных зданий,

создание благоприятной рыночной среды для этого процесса,

устойчивое финансирование,

цифровизация и инновации в сфере термомодернизации,

преодоление энергетической бедности.

Указанные цели будут иметь высокую приоритетность на государственном и местном уровнях.

По словам Кубракова, правительство также утвердило концепцию Государственной целевой экономической программы поддержки термомодернизации зданий до 2030 года, предусматривающей систему финансовой поддержки населения, местной власти и бизнеса для повышения энергоэффективности зданий, и Операционный план мер по реализации в 2024-2026 годах.

Напоминаем:

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В августе 2022 года президент подписал закон "О внесении изменений в законы о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий".