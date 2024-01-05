Кабмин утвердил стратегию термомодернизации зданий
Кабинет министров Украины утвердил Стратегию термомодернизации зданий на период до 2050 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления).
"Наша задача не просто восстанавливать Украину, но и модернизировать ее. К тому же, это один из приоритетов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Стратегия определяет ключевые цели для достижения энергоэффективности и декарбонизации. В частности, документ предусматривает:
- быстрые темпы термомодернизации общественных зданий,
- создание благоприятной рыночной среды для этого процесса,
- устойчивое финансирование,
- цифровизация и инновации в сфере термомодернизации,
- преодоление энергетической бедности.
Указанные цели будут иметь высокую приоритетность на государственном и местном уровнях.
По словам Кубракова, правительство также утвердило концепцию Государственной целевой экономической программы поддержки термомодернизации зданий до 2030 года, предусматривающей систему финансовой поддержки населения, местной власти и бизнеса для повышения энергоэффективности зданий, и Операционный план мер по реализации в 2024-2026 годах.
Напоминаем:
В августе 2022 года президент подписал закон "О внесении изменений в законы о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий".