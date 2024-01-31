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В Міненерго вчергове закликали українців зменшити навантаження на енергосистему 

Середа, 31 січня 2024, 10:22 - Анастасія Дячкіна

Станом на 31 січня дефіциту електроенергії не спостерігається, в резерві 8 блоків ТЕС. Водночас у Міненерго закликали до "розумного споживання". 

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго. 

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії", – йдеться у повідомленні. 

У резерві є вісім блоків теплової генерації, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована, стабілізаційні графіки відключень не застосовуються, додали у відомстві. 

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Водночас у Міненерго наголосили на важливості зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години). 

Крім цього, через бойові дії знеструмлено повітряну лінію на Донеччині, у результаті знеструмились підстанції, без напруги залишились побутові споживачі.  

Економічна правда

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електроенергія енергетика Міненергетики
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