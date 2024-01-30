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В "Енергоатомі" розповіли, за які гроші планують будувати нові блоки АЕС

Вівторок, 30 січня 2024, 14:00 - Микола Топалов

Джерелом фінансування проєкту добудови нових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стануть власні кошти "Енергоатома, гроші міжнародних банків та фінансових установ.

Про це прес-служба "Енергоатома" повідомила на запит ЕП.

"Гроші з бюджету на будівництво нових блоків залучатися не будуть. Джерелом фінансування будуть власні кошти, гроші іноземних банків та фінансових установ", - заявили в прес-службі.

З власних джерел ЕП стало відомо, що для фінансування будівництва блоків наразі ведуться перемовини з одним з банків США.

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Нагадаємо, минулого тижня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цього року Україна розпочне будівництво 4 нових ядерних реакторів.

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Передісторія:

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  • 22 листопада 2021 року ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проєкту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС.

  • 20 січня 2023 року уряд України погодив пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.

  • 17 грудня 2023 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницької АЕС.

  • Галущенко вже говорив, що Україна планує у 2024 році почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США, але не давав подробиць.

  • Загалом Україна планує збудувати 9 нових енергоблоків для АЕС за американською технологією АР1000. 

  • Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.

Енергоатом АЕС електроенергія
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