В "Енергоатомі" розповіли, за які гроші планують будувати нові блоки АЕС

Джерелом фінансування проєкту добудови нових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стануть власні кошти "Енергоатома, гроші міжнародних банків та фінансових установ.

Про це прес-служба "Енергоатома" повідомила на запит ЕП.

"Гроші з бюджету на будівництво нових блоків залучатися не будуть. Джерелом фінансування будуть власні кошти, гроші іноземних банків та фінансових установ", - заявили в прес-службі.

З власних джерел ЕП стало відомо, що для фінансування будівництва блоків наразі ведуться перемовини з одним з банків США.

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Нагадаємо, минулого тижня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цього року Україна розпочне будівництво 4 нових ядерних реакторів.

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Передісторія:

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