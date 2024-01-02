У Польщі розслідують збій в Google, який "знецінив" польський злотий

Польська влада з’ясовує причину збою в пошуковій системі Google, через який певний час там відображався занижений обмінний курс євро до польського злотого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Міністерство фінансів Польщі офіційно звернулося до Google Poland з проханням надати інформацію про причини неправдивої публікації щодо курсу злотого.

Напередодні, 1 січня, ввечері деякі фінансові портали, зокрема Google, відображали курс євро на рівні 5,73 злотого, що означає зростання у 32% в порівнянні з курсом станом на 29 грудня. Плутанина також вплинула на обмінний курс долара, фунта стерлінгів і франка.

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Різке нібито падіння злотого викликало стурбованість польських користувачів соцмереж, хоча до черг у банкомати так і не дійшло.

Відреагував і польський міністр фінансів Анджей Доманьський, який у Twitter (X) закликав до спокою і сказав, що "курс злотого, який сіє паніку, є "фейком" (помилкою джерела даних)".

Через деякий час після відкриття ринків Азії курс нормалізувався на рівні 4,34 злотого за євро, вказує TVN24.

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У коментарі телеканалу пресслужба Google пояснила, що її пошукові функції, включно з відображенням обмінного курсу, "покладаються на дані із зовнішніх джерел".

"Якщо повідомляється про неточності, ми зв'язуємося з постачальниками даних, щоб якомога швидше виправити помилки", – додали там.