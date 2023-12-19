Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану

Компанія Google у своїх картах вимкне для користувачів інформацію про затори в Ізраїлі, оскільки країна потрапляє під ракетні залпи з Гази та Лівану.

Про це пише Reuters.

Попри те, що на Картах Google і Waze тимчасово відсутні відомості про пробки, що виникають у зв’язку з натовпом і позначені кольором, вони все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам, сказав представник компанії.

Після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали атаку на Ізраїль, у секторі Газа спалахнула війна, яка призвела до насильства на кордоні з Ліваном. Бойовики ХАМАС і ліванської Хезболли випустили тисячі ракет по Ізраїлю.

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Багато залпів були зосереджені на житлових районах і часто приурочені до підвищеної активності, як-от години пік.

Призупинення функції відображення заторів було "у відповідь на нещодавні події, як це було зроблено в інших зонах бойових дій у минулому", – сказав представник Google.

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Компанія Google погодилася виплатити 700 мільйонів доларів та посилити конкуренцію в магазині додатків Google Play відповідно до умов антимонопольного врегулювання зі штатами США та споживачами.