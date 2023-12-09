У ЄС досягли попередньої угоди, яка дозволить країнам заборонити російський СПГ

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Європейські законодавці дійшли попередньої угоди щодо регламенту, який регулюватиме торгівлю відновлюваними джерелами енергії, природним газом і воднем у межах ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що нове правове регулювання також міститиме положення, що дозволяють державам-членам запроваджувати обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ (СПГ), з Росії або Білорусі, з метою захисту суттєвих інтересів безпеки держав-членів або ЄС, беручи до уваги безпеку постачання та цілі диверсифікації.

Крім того, угода передбачає створення окремої нової структури у водневому секторі: Європейської організації операторів водневих мереж (ENNOH). Вона буде незалежною від існуючих Європейської мережі операторів систем передачі газу (ENTSOG) та Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSOE), використовуючи при цьому переваги синергії та співпраці між цими трьома секторами.

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Додається, що метою законодавства є сприяння проникненню відновлюваних та низьковуглецевих газів в енергетичну систему, зокрема водню та біометану.

Також Європарламент та Рада ЄС погодились продовжити дію механізму агрегації попиту/спільних закупівель газу, запровадженого під час енергетичної кризи, хоча участь газових компаній має бути повністю добровільною.

"Газові компанії, створені в країнах Енергетичного Співтовариства, можуть брати участь у механізмі як покупці, тоді як поставки з Росії та Білорусі виключаються. Крім того, Рада та Парламент погодили створення добровільного механізму підтримки розвитку ринку водню з метою сприяння завданням, що виконуються Європейською Комісією в рамках Європейського водневого банку", йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

У ЄС планують надати країнам-членам повноваження щодо заборони компаніям у Росії та Білорусі доступу до європейських трубопроводів і LNG-терміналів.