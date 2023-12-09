В ЄС підготували перше у світі законодавче регулювання ШІ

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Після 3-х денних перемовин у ЄС узгодили перші у світі законодавчі правила для регулювання штучного інтелекту (ШІ) в усіх аспектах життя.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.

Основною задекларованою ціллю є створення безпечного, прозорого, відстежуваного та екологічно чистого штучного інтелекту.

Під остаточну заборону підпадає:

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когнітивні маніпуляції, що можуть негативно повпливати на людину;

збирання із відкритих джерел зображення облич для створення бази даних;

розпізнавання емоцій на робочому місці та навчальному закладі;

соціальне класифікування людей за будь-якими ознаками;

ідентифікування людей за біометричними ознаками у реальному часі;

системи штучного інтелекту які маніпулюють поведінкою людини проти її волі.

Регулювання також стосується згенерованих за допомогою ШІ елементів, наприклад зображення. Такі елементи повинні позначатись як ті, що згенеровані штучним інтелектом. Це ж стосується і будь-яких випадків, коли людина стикається із ШІ, її повинні повідомити про те, що вона працює зі нейромережею.

Суперечки викликало використання ШІ у відстеженні облич. Про це говорили в окремому порядку. В ЄС дозволили використовувати ШІ за рішенням суду, у випадку певних злочинів, для виявлення в реальному часі облич, задля упередження реальних, або майбутніх загроз, терористичних актів та для пошуку окремих людей підозрюваних у найтяжчих злочинах.

Ця норма викликала певну критику, зокрема від правозахисної організації European Digital Rights.

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"Важко бути в захваті від закону, який вперше в ЄС зробив кроки до легалізації публічного розпізнавання облич в реальному часі в усьому блоці", - старший радник European Digital Rights Елла Якубовська в коментарі для Reuters.

Наступний етап впровадження ШІ передбачає перемовини із членами ЄС. У Європапарламенті задекларували прагнення завершити процес до кінця року.

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Нагадуємо:

Країни ЄС домовились про спільне регулювання штучного інтелекту (ШІ) після десятигодинної зустрічі.