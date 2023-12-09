В ЕС достигли предварительного соглашения, которое позволит странам запретить российский СПГ

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Европейские законодатели пришли к предварительному соглашению по регламенту, который будет регулировать торговлю возобновляемыми источниками энергии, природным газом и водородом в пределах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что новое правовое регулирование также будет содержать положения, позволяющие государствам-членам вводить ограничения на поставки природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), из России или Беларуси, с целью защиты существенных интересов безопасности государств-членов или ЕС, принимая во внимание безопасность поставок и цели диверсификации.

Кроме того, соглашение предусматривает создание отдельной новой структуры в водородном секторе: Европейской организации операторов водородных сетей (ENNOH). Она будет независимой от существующих Европейской сети операторов систем передачи газа (ENTSOG) и Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSOE), используя при этом преимущества синергии и сотрудничества между этими тремя секторами.

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Добавляется, что целью законодательства является содействие проникновению возобновляемых и низкоуглеродных газов в энергетическую систему, в частности водорода и биометана.

Также Европарламент и Совет ЕС согласились продлить действие механизма агрегации спроса/общих закупок газа, введенного во время энергетического кризиса, хотя участие газовых компаний должно быть полностью добровольным.

"Газовые компании, созданные в странах Энергетического Сообщества, могут участвовать в механизме как покупатели, тогда как поставки из России и Беларуси исключаются. Кроме того, Совет и Парламент согласовали создание добровольного механизма поддержки развития рынка водорода с целью содействия задачам, выполняемым Европейской Комиссией в рамках Европейского водородного банка", говорится в сообщении.

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Напомним:

В ЕС планируют предоставить странам-членам полномочия по запрету компаниям в России и Беларуси доступа к европейским трубопроводам и LNG-терминалам.