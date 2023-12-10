Всі розділи
Укр / Рус

Китай та Філіппіни обмінялись звинуваченнями в атаці на свої кораблі

Неділя, 10 грудня 2023, 11:41

Берегова охорона Філіппіни звинуватили китайський корабель в атаці цивільного судна на півдні Південнокитайського моря з водомета, тоді як Китайська сторона звинувачує Філіппіни в наміреному тарані китайського судна.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався в архіпелазі островів Спратлі (або Наньша), які з 20 століття є об'єктом претензій багатьох країн Південно-Азійського регіону, в тому числі Китаю та Філіппін. 

Китай має претензії на все Південнокитайське море, морську артерію, крізь яку проходить обʼєм торгівлі у понад 3 трлн дол кожного року. У 2016 році арбітражний суд визнав, що претензії Китаю не мають юридичної основи. 

Реклама:

Як зазначається, китайська берегова охорона повідомила, що після численних попереджень, філіппінські кораблі "незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Рен'ай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду".

Натомість у береговій охороні Філіппін мають свою думку. "Судно "Калайян" зазнало серйозних пошкоджень двигуна. Всупереч дезінформації берегової охорони Китаю", - повідомив прессекретар берегової охорони Філіппін, Джей Таррієла.

Реклама:

Читайте також: Привид Третьої світової. Як Росія та Китай змусили переозброїтись увесь світ

Нагадаємо:

Новий 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону по всьому світу, глобальне впровадження штучного інтелекту та новий максимум для відновлюваних джерел енергії - 10 економічних трендів на 2024.

Реклама:
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті