Китай та Філіппіни обмінялись звинуваченнями в атаці на свої кораблі

Берегова охорона Філіппіни звинуватили китайський корабель в атаці цивільного судна на півдні Південнокитайського моря з водомета, тоді як Китайська сторона звинувачує Філіппіни в наміреному тарані китайського судна.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався в архіпелазі островів Спратлі (або Наньша), які з 20 століття є об'єктом претензій багатьох країн Південно-Азійського регіону, в тому числі Китаю та Філіппін.

Китай має претензії на все Південнокитайське море, морську артерію, крізь яку проходить обʼєм торгівлі у понад 3 трлн дол кожного року. У 2016 році арбітражний суд визнав, що претензії Китаю не мають юридичної основи.

Regular RORE to BRP SIERRA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel. pic.twitter.com/wOt55KVu8k