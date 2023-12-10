Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли

Береговая охрана Филиппин обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря с водомета, тогда как Китайская сторона обвиняет Филиппины в умышленном таране китайского судна.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в архипелаге островов Спратли (или Наньша), которые с 20 века являются объектом претензий многих стран Южно-Азиатского региона, в том числе Китая и Филиппин.

Китай имеет претензии на все Южнокитайское море, морскую артерию, через которую проходит объем торговли в более чем 3 трлн долл ежегодно. В 2016 году арбитражный суд признал, что претензии Китая не имеют юридической основы.

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Regular RORE to BRP SIERRA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel. pic.twitter.com/wOt55KVu8k — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023

Как отмечается, китайская береговая охрана сообщила, что после многочисленных предупреждений, филиппинские корабли "незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Рен'ай на островах Наньша, без разрешения китайского правительства".

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В то время, как, в береговой охране Филиппин имеют свое мнение. "Судно "Калайян" получило серьезные повреждения двигателя. Вопреки дезинформации береговой охраны Китая", - сообщил пресс-секретарь береговой охраны Филиппин, Джей Тарриела.

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