Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли

Береговая охрана Филиппин обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря с водомета, тогда как Китайская сторона обвиняет Филиппины в умышленном таране китайского судна.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в архипелаге островов Спратли (или Наньша), которые с 20 века являются объектом претензий многих стран Южно-Азиатского региона, в том числе Китая и Филиппин.

Китай имеет претензии на все Южнокитайское море, морскую артерию, через которую проходит объем торговли в более чем 3 трлн долл ежегодно. В 2016 году арбитражный суд признал, что претензии Китая не имеют юридической основы.

Regular RORE to BRP SIERRA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel. pic.twitter.com/wOt55KVu8k