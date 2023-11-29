США наклали нові санкції на мережу незаконного фінансування Ірану

Міністерство фінансів США в середу, 29 листопада, оголосило про санкції проти понад 20 фізичних та юридичних осіб через причетність до незаконного фінансування й матеріально-технічного забезпечення іранського режиму.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Американська сторона стверджує, що підсанкційні особи сприяли фінансуванню Збройних сил Ірану та їхнього Генерального штабу, а також Корпусу вартових ісламської революції, через "мережі підставних компаній і брокерів, що базуються за кордоном".

Схеми, до яких причетні підсанкційні люди й компанії, передбачали використання посередників, а також підробку свідоцтв про країну походження товару – передусім сировинних, як-то нафти.

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Під останні обмеження США потрапили, серед іншого, фізичні й юридичні особи з Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратів. Деякі з них, приміром, намагались збути іранський нафтовий конденсат під виглядом малазійської.

"Іран отримує еквівалент мільярдів доларів від продажу сировинних товарів для фінансування своєї розхитувальної регіональної діяльності і підтримки численних регіональних маріонеткових угруповань, зокрема ХАМАС і "Хізбаллу", – наголошує Мінфін США.

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У жовтні США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, що базуються в Ірані, Гонконгу, Китаї та Венесуелі, за сприяння програмам Тегерана щодо розробки балістичних ракет та безпілотників.

Перед тим понад сотня конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій заявили про вимогу до адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.