Російський олігарх Хан програв суд про зняття санкцій ЄС

Герман Хан фото: Bloomberg

Співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, бізнес-партнер Міхаіла Фрідмана, олігарх Герман Хан програв суд з оскарження санкцій Європейського союзу.

Про це пише Bloomberg.

У середу в Люксембурзі Генеральний суд ЄС відхилив його апеляцію, ухваливши відповідне рішення.

Хан переважно відомий своєю компанією LetterOne, заснованою в 2013 році разом з партнерами Фрідманом, Кузьмічовим і Авеном - всі вони вийшли зі складу ради директорів після того, як потрапили під санкції в березні 2022 року.

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Хан був внесений до санкційного списку ЄС за свою роль в "Альфа-груп", яка разом з партнерами контролює найбільший російський ритейлер і приватний банк.

В ЄС заявили, що Хан "підтримує тісні стосунки" з Путіним і "продовжує торгувати з ним значними послугами", додавши, що власники групи також отримують "ділові та юридичні вигоди від цих відносин".

Економічна правда

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