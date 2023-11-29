Із санкційного списку Євросоюзу виключать сина російського олігарха - рішення Суду ЄС
Суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку Алєксандра Пумпянського - сина російського олігарха Дмітрія Пумпянського, який перебуває під персональними міжнародними санкціями Євросоюзу, США та низки інших держав.
Рішення суду було проголошено 29 листопада.
Суд вирішив, що його зв’язків з батьком недостатньо для санкцій.
Суд скасував рішення про внесення Алєксандра Пумпянського до чорного списку Євросоюзу, яке було ухвалено 14 вересня 2022 року.
При цьому суд ЄС відмовив у виплаті моральної шкоди в розмірі 100 тисяч євро.
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Разом з тим, Алєксандр Пумпянський залишається під санкціями Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії та України.
Алєксандр Пумпянський потрапив до санкційних списків ЄС у середині вересня 2022 року, після чого обмеження щодо нього двічі продовжували.
Причиною для введення санкцій стало те, що він перебував у раді директорів Трубної металургійної компанії, яка співпрацює з російськими держпідприємствами - "Роснафтою", "Газпромом" і РЖД.
Після потрапляння під санкції Пумпянський покинув ради директорів ТМК, групи "Сінара" і банку "Сінара".
Скасування санкцій добивався також його батько - Дмітрій Пумпянський. Проте отримав відмову.