Географічним назвам у Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою

Getty Images

У Криму повернуть історичні топоніми кримськотатарською мовою.

Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що рішення ухвалили в межах виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Так, кримськотатарську мову пропонують використовувати для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

Реклама:

Топоніми з використанням латинської графіки вживатимуть у медіа, наукових працях, а також на дорожніх вказівниках і під час виготовлення мап.

Над відповідними механізмами вже працюють, а також налагоджують комунікацію з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують дорожні вказівники, пояснили у відомстві.

Національна комісія з питань кримськотатарської мови вже доручила уряду розробити рішення про перейменування.

Реклама:

Конкретних прикладів топонімів у міністерстві поки не повідомили.