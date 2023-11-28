Географічним назвам у Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою
У Криму повернуть історичні топоніми кримськотатарською мовою.
Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Повідомляється, що рішення ухвалили в межах виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.
Так, кримськотатарську мову пропонують використовувати для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.
Топоніми з використанням латинської графіки вживатимуть у медіа, наукових працях, а також на дорожніх вказівниках і під час виготовлення мап.
Над відповідними механізмами вже працюють, а також налагоджують комунікацію з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують дорожні вказівники, пояснили у відомстві.
Національна комісія з питань кримськотатарської мови вже доручила уряду розробити рішення про перейменування.
Конкретних прикладів топонімів у міністерстві поки не повідомили.