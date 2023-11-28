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Географічним назвам у Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою

Вівторок, 28 листопада 2023, 17:49 - Лія Ільченко
 
Getty Images

У Криму повернуть історичні топоніми кримськотатарською мовою.

Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що рішення ухвалили в межах виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Так, кримськотатарську мову пропонують використовувати для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

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Топоніми з використанням латинської графіки вживатимуть у медіа, наукових працях, а також на дорожніх вказівниках і під час виготовлення мап.

Над відповідними механізмами вже працюють, а також налагоджують комунікацію з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують дорожні вказівники, пояснили у відомстві.

Національна комісія з питань кримськотатарської мови вже доручила уряду розробити рішення про перейменування.

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Конкретних прикладів топонімів у міністерстві поки не повідомили.

Крим
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