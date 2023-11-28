Географическим названиям в Крыму вернут исторические наименования на крымскотатарском языке

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В Крыму вернут исторические топонимы на крымскотатарском языке.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что решение приняли в рамках выполнения закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Так, крымскотатарский язык предлагают использовать для обозначения топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

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Топонимы с использованием латинской графики будут употреблять в медиа, научных трудах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт.

Над соответствующими механизмами уже работают, а также налаживают коммуникацию с операторами картографических сервисов и службами, которые обслуживают дорожные указатели, пояснили в ведомстве.

Национальная комиссия по вопросам крымскотатарского языка уже поручила правительству разработать решение о переименовании.

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Конкретных примеров топонимов в министерстве пока не сообщили.