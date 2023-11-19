Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ через ядерне паливо

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Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає TARS.

За його словами, нові санкції ЄС проти РФ не мають розповсюджуватись на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.

Також представник партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек наголосив, що якби санкції стосувалися імпорту ядерного палива з РФ, будь-який словацький уряд наклав би вето на пакет.

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Нагадаємо:

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.