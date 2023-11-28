Словацкие перевозчики угрожают блокировкой границы для украинских грузовиков с декабря

Словацкие перевозчики угрожают с 1 декабря заблокировать главный пункт пропуска страны на границе с Украиной, если не будут приняты меры по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

Об этом сообщил глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала, пишет Reuters.

По его словам, UNAS дождется реакции Министерства транспорта Словакии до 30 ноября, прежде чем принимать окончательное решение.

Скала добавил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но он не возлагал больших надежд на какой-либо прорыв.

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"Похоже, ни украинская сторона, ни (Европейская – ЭП) комиссия не желают отступать", – сказал он.

Напомним:

Одна из ассоциаций польских перевозчиков, не вовлеченная в блокировку границы с Украиной, предложила свое видение компромисса, который частично удовлетворил бы интересы блокировщиков.

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