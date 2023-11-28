Авіакомпанія Бренсона Virgin Atlantic здійснить перший трансатлантичний переліт на низьковуглецевому паливі

reuters

Заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном авіакомпанія Virgin Atlantic проведе 28 листопада перший переліт із Лондона до Нью-Йорка виключно на екологічно чистому (SAF), низьковуглецевому паливі.

Про це пише Reuters.

"У міру того, як світ декарбонізується, авіакомпанії роблять ставку на паливо, виготовлене з відходів, щоб скоротити свої викиди на 70%, що дозволить їм продовжувати роботу до того, як електричні та водневі авіаперевезення стануть реальністю в найближчі десятиліття.

Рейс, що виконується літаком Virgin Boeing 787, оснащеним двигунами Rolls-Royce (RR.L) Trent 1000, стане першим, коли комерційна авіакомпанія здійснить далекомагістральний політ на 100% SAF.

Реклама:

Це сталося після успішного трансатлантичного перельоту бізнес-джета Gulfstream G600, який минулого тижня здійснив переліт на такому ж паливі.

Мільярдер, засновник Virgin Atlantic Річард Бренсон, виконавчий директор авіакомпанії Шай Вайс і міністр транспорту Великобританії Марк Харпер будуть на борту літака, який вилетить з лондонського аеропорту Хітроу об 11:30 за Гринвічем і прибуде до нью-йоркського міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді о 14:40 за східним часом.

SAF вже використовується в реактивних двигунах у складі суміші з традиційним гасом, але після успішних наземних випробувань Virgin та її партнери Rolls-Royce, Boeing та інші отримали дозвіл на польоти з використанням лише SAF.

Реклама:

За оцінками, на авіацію припадає 2-3% світових викидів вуглецю. SAF є ключем до скорочення цих викидів, але воно є дорогим і становить менше 0,1% від загального світового обсягу авіаційного палива, що використовується сьогодні.

Багато європейських авіакомпаній - в тому числі Virgin, British Airways і Air France - заявили, що хочуть використовувати 10% SAF до 2030 року, а мета галузі - досягти "чистого нуля" викидів до 2050 року - передбачає збільшення цієї частки до 65%.

Проте мета до 2030 року виглядає складною з огляду на невеликі обсяги SAF і його високу вартість, яка зараз приблизно в три-п'ять разів перевищує вартість звичайного авіаційного палива.

Водночас Екологічна правозахисна група Stay Grounded назвала цей політ "маневром для відволікання уваги".

"Паливні замінники навіть близько не наблизилися до того, щоб бути масштабованими в необхідні терміни, щоб уникнути кліматичного колапсу. Нагальною потребою є зменшення спалювання викопного авіаційного палива, що означає скорочення польотів, де це можливо", - сказала Магдалена Хойвізер, яка представляє мережу.

Авіаційна галузь сподівається, що рейс Virgin Atlantic приверне увагу урядів до необхідності надання фінансової підтримки для того, щоб зробити SAF більш доступною.

Читайте також: Не злетіла: історія успіху і краху Virgin Orbit Бренсона

Економічна правда