reuters

Лоукостер Ryanair очікує на рекордний річний прибуток і вперше виплатить інвесторам регулярні дивіденди після того, як тарифи зросли на 24% влітку і, ймовірно, залишатимуться високими роками через обмежені можливості.

Про це пише Reuters.

Акції найбільшої авіакомпанії Європи за кількістю пасажирів, зросли на 6% станом на 08:50 за Гринвічем.

Ryanair прогнозує, що прибуток після сплати податків за рік, що закінчується в березні, становитиме від 1,85 млрд до 2,05 млрд євро, та поб'є попередній рекорд в 1,45 млрд євро в 2018 році.

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"Ми вважаємо, що в наступному році нас чекає сильне зростання, як з точки зору загальних обсягів перевезень ... так і тарифів на авіаквитки в піковий період", - сказав генеральний директор компанії Майкл О'Лірі.

Ryanair збільшує пропускну здатність набагато швидше, ніж більшість конкурентів, щоб скористатися перевагами туристичного буму, який послідував за локдаунами епохи COVID, і в період з липня по вересень цього року перевезла на 25% більше пасажирів, ніж у 2019 році.

За даними Євроконтролю, який управляє європейським повітряним простором, європейська пропускна здатність в цілому знизилася на 7% за той же період в порівнянні з рівнем 2019 року.

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Ryanair також заявив, що наступного року виплатить перші регулярні дивіденди в розмірі 400 мільйонів євро, а в наступні роки повертатиме приблизно 25% прибутку після сплати податків у вигляді звичайних дивідендів.

Ryanair також стурбований тим, що до 10 з 57 літаків Boeing 737 MAX, які мають поставити авіакомпанії до наступного літа, можуть бути затримані до наступної зими, але ситуація покращується, кажуть в компанії.

"Наразі ми щотижня спілкуємося з ними (з Boeing). Ситуація досить мінлива. На даному етапі вона починає покращуватися, але попереду ще багато роботи", - додали в Ryanair.

Економічна правда