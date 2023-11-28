Авиакомпания Брэнсона Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет на низкоуглеродном топливе

reuters

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном авиакомпания Virgin Atlantic проведет 28 ноября первый перелет из Лондона в Нью-Йорк исключительно на экологически чистом (SAF), низкоуглеродном топливе.

Об этом пишет Reuters.

"По мере того, как мир декарбонизируется, авиакомпании делают ставку на топливо, изготовленное из отходов, чтобы сократить свои выбросы на 70%, что позволит им продолжать работу до того, как электрические и водородные авиаперевозки станут реальностью в ближайшие десятилетия.

Рейс, выполняемый самолетом Virgin Boeing 787, оснащенным двигателями Rolls-Royce (RR.L) Trent 1000, станет первым, когда коммерческая авиакомпания совершит дальнемагистральный полет на 100% SAF.

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Это произошло после успешного трансатлантического перелета бизнес-джета Gulfstream G600, который на прошлой неделе совершил перелет на таком же топливе.

Миллиардер, основатель Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, исполнительный директор авиакомпании Шай Вайс и министр транспорта Великобритании Марк Харпер будут на борту самолета, который вылетит из лондонского аэропорта Хитроу в 11:30 по Гринвичу и прибудет в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди в 14:40 по восточному времени.

SAF уже используется в реактивных двигателях в составе смеси с традиционным керосином, но после успешных наземных испытаний Virgin и ее партнеры Rolls-Royce, Boeing и другие получили разрешение на полеты с использованием только SAF.

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По оценкам, на авиацию приходится 2-3% мировых выбросов углерода. SAF является ключом к сокращению этих выбросов, но оно является дорогостоящим и составляет менее 0,1% от общего мирового объема авиационного топлива, используемого сегодня.

Многие европейские авиакомпании - в том числе Virgin, British Airways и Air France - заявили, что хотят использовать 10% SAF к 2030 году, а цель отрасли - достичь "чистого нуля" выбросов к 2050 году - предполагает увеличение этой доли до 65%.

Тем не менее цель к 2030 году выглядит сложной ввиду небольших объемов SAF и его высокой стоимости, которая сейчас примерно в три-пять раз превышает стоимость обычного авиационного топлива.

В то же время Экологическая правозащитная группа Stay Grounded назвала этот полет "маневром для отвлечения внимания".

"Топливные заменители даже близко не приблизились к тому, чтобы быть масштабируемыми в необходимые сроки, чтобы избежать климатического коллапса. Насущной необходимостью является уменьшение сжигания ископаемого авиационного топлива, что означает сокращение полетов, где это возможно", - сказала Магдалена Хойвизер, представляющая сеть.

Авиационная отрасль надеется, что рейс Virgin Atlantic привлечет внимание правительств к необходимости оказания финансовой поддержки для того, чтобы сделать SAF более доступной.

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Экономическая правда