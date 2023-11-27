Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах на ранок понеділка

фото: дснс

Усе більше доріг замітає снігом: найбільше снігу на дорогах Одещини (70 - 200 см) та Миколаївщини (до 60 см), на півночі України - 20 - 30 см, на заході та в центрі - 10 см.

Про це у Telegram повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм станом на 7:30 27 листопада.

"Усе більше доріг замітає снігом. Маємо сильний сніг, пориви вітру до 30 м/с. Через це на дорогах утворюються перемети заввишки до 1,5 метра.

Через аномальну кількість снігу та сильні пориви вітру в Одеській області дуже складний рух на 14 ділянках. У замети потрапили 315 транспортних засобів. У Миколаївській області 4 складні ділянки, у снігу опинилися 7 транспортних засобів. У Кіровоградській області - 3 ділянки, 60 транспортних засобів потрапили в замети. Сильний вітер заважає оперативно розчищати автошляхи, попри залучення додаткової техніки", - написав Найєм.

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За його словами, на дорогах працює 1273 одиниці техніки та 1438 робітників. За добу вже використали 25,5 тонн піщано-сольової суміші та 343 тонни чистої солі.

Також Найєм зазначив, що в Агентстві відновлення працює цілодобовий оперативний штаб, телефон гарячої лінії: +38 067 400 60 80.

В Одеській області з неділі закрито рух для всіх транспортних засобів на таких державних автошляхах:

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М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 - км. 307+718;

М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 - 466+700;

Для великовагових транспортних засобів:

М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Миколаївська область:

З вечора неділі закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-13 Кропивницький-Платонове (на Кишинів) км. 76+416 -157+052 (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ) км. 42+476 -132-000 (в межах Миколаївської області);

P-72 КПП Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-16-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки, км. 173+204 (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайське-Новоукраїнка, км. 1-441 - 29+445 (в межах Миколаївської області).

Кіровоградська область:

З ночі закрито рух для всіх видів транспорту:

М-13 Кропивницький - Платонове км 0+000 - км 76+416;

Для великовагових транспортних засобів:

M-30 через Кропивницький) км. 583+258-682+900;

Черкаська область:

З ночі тимчасово обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту: Н-01 Київ - Знамянка, км. 123+687 - 242+004.

"Вночі та вранці в більшості областей, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської, сильні пориви вітру ( 17-22 м/с, пориви до 25-30 м/с) та хуртовини.

Сильний сніг у Київській, Кіровоградській, Полтавській областях, а в Чернігівській, Сумській та Черкаській областях ще й снігові замети. На дорогах – ожеледиця. Будьте обережні на автошляхах, без потреби не виїжджайте на дороги та бережіть себе", - додав Найєм.

Економічна правда