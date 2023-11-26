Негода на Одещині паралізувала рух транспорту на низці автодорогах 

Фото: ДСНС

Через сильну заметіль рух на автодорозі М-15 Одеса – Рені перекрито для всіх видів транспорту, а на М-28 Одеса – Южне – для великовантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

"Через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) перекрито для ВСІХ видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса", – йдеться в повідомленні.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, перекриття доріг триватиме орієнтовно 12 годин.

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Зазначається, що інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Також повідомляється, що в низці районів області автобуси приміського значення також припинили курсування через перекриття доріг. Зокрема перекрито рух в Болградському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Адміністрація області просить всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП.

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Економічна правда.