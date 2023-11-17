Відновлено ще один міст, зруйнований росіянами - між Житомирською та Київською областями

Відкрито черговий, уже 21-й міст, відновлений завдяки донорам програми UNITED24, він з'єднуватиме Житомирську та Київську області дорогою обласного значення.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"+1 український міст відновлено завдяки внескам донорів UNITED24. Це вже 21-й відбудований за кошти платформи. 60-метровий міст знову з'єднуватиме Житомирську та Київську області дорогою обласного значення", - зазначив він.

"Коли Сили оборони витіснили орків із півночі, росіяни втекли з України та підірвали міст. Спільними зусиллями повернули важливу частину інфраструктури до життя. Спасибі донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст", - наголосив Федоров.

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Нагадуємо:

Минулого тижня стало відомо, що у Херсонській області відбудували міст через річку Інгулець, який російська армія знищила торік у червні.

На початку вересня на трасі Київ – Чоп відкрили важливий інфраструктурний міст через річку Ірпінь, замість зруйнованого на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

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На Закарпатті зведуть 261-метровий міст через Тису на кордоні з Румунією.