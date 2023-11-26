Понад 2 тисячі вантажівок стоять у черзі на польсько-українському кордоні

На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, очікують на в’їзд в Україну близько 2000 транспортних засобів.

Як пише "Європейська правда", про це вранці 26 листопада повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві розповіли, що в суботу разом з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали заблокованим на кордоні водіям на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" 2500 тисячі літрів води, 1200 обідів та необхідні медикаменти. У звичайний час через нього за добу їздили по 680 вантажівок, зараз, через блокаду – кілька десятків за добу.

"З польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок", – зазначають у повідомленні.

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Щодо пунктів "Корчова – Краківець" та "Рава-Руська – Гребенне" повідомляють, що кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.

Заблоковані водії та перевізники можуть звернутись на лінії підтримки за вказаними контактами.

У відомстві нагадали, що з минулого тижня діє штаб допомоги українським водіям, створений спільно з профільними асоціаціями. Також міністерство ініціювало направлення моніторингових груп ЄС на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, що склалась на кордоні.

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Як відомо, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

Європейська правда