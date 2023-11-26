Более 2 тысяч грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе

На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, ожидают въезда в Украину около 2000 транспортных средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом утром 26 ноября сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что в субботу вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали заблокированным на границе водителям на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" 2500 тысяч литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты. В обычное время через него за сутки ездили по 680 грузовиков, сейчас, из-за блокады – несколько десятков в сутки.

"С польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков", – отмечают в сообщении.

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По пунктам "Корчева – Краковец" и "Рава-Русская – Гребенное" сообщают, что количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.

Заблокированные водители и перевозчики могут обратиться на линии поддержки по указанным контактам.

В ведомстве напомнили, что с прошлой недели действует штаб помощи украинским водителям, созданный совместно с профильными ассоциациями. Также министерство инициировало направление мониторинговых групп ЕС на заблокированные пункты пропуска с целью фиксации реальной ситуации, сложившейся на границе.

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Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

Европейская правда