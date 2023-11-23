Половину нафти РФ у жовтні перевозили "тіньові" танкери, які не підпадають під санкції – CREA

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Експортна виручка Росії від викопних видів палива за жовтень стала другою найбільшою у 2023 році, з помітним зростанням морських і трубопровідних поставок сирої нафти. Половину нафтопродуктів перевозили "тіньові" танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін.

Про це йдеться у щомісячному аналізі від Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

"Порівняно з вереснем, щомісячна експортна виручка Росії від викопних видів палива в жовтні незначно знизилася на 16 млн євро на день (-2%). Найбільше скоротилися доходи від експорту нафтопродуктів морським транспортом - на 19 млн євро на день (-7%) - насамперед через обмеження на експорт цих продуктів.

Морська та трубопровідна нафта, з іншого боку, зросла на 7 млн євро на день (+3%) та на 5 млн євро на день (+4%), відповідно", - йдеться в аналізі.

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Збільшення місячних доходів від СПГ на 10% (4 млн. євро на день) можна пояснити зростанням експорту в Азію (8%) та Європу (27%), додають аналітики.

При цьому у жовтні Китай був найбільшим імпортером російського викопного палива, за ним йшли Індія, Туреччина, ЄС та Сінгапур.

Так, щомісячні доходи від експорту російської сирої нафти до Китаю зросли на 4%. А щомісячні доходи Росії від морських поставок сирої нафти до Індії зросли на 17% - до близько 500 млн євро.

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У жовтні 48% російської нафти і нафтопродуктів було перевезено танкерами, які підпадають під дію політики обмеження цін на нафту. Решту (52%) було перевезено "тіньовими" танкерами, які не підпадають під дію політики обмеження цін.

"Встановлення верхньої межі ціни на сиру нафту на рівні 30 доларів США за барель могло б скоротити доходи Росії на 52% (7,82 млрд євро) лише у жовтні.

Якби ця верхня межа була встановлена після запровадження санкцій проти російської нафти в грудні 2022 року, доходи Росії від експорту нафти могли б скоротитися майже наполовину - до 59 млрд євро (-49%)", - наголошують в CREA.

Китай, на частку якого припадає 46% від загального обсягу імпорту, був найбільшим імпортером російського викопного палива в жовтні. Друге місце посіла Індія, яка імпортувала 20% російського викопного палива, а третє - Туреччина (15%).

Тим часом, частка ЄС і Сінгапуру в загальному обсязі російського імпорту викопного палива за той же період становила 15% і 4% відповідно.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія накопичила приголомшливі 550 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива.

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Економічна правда