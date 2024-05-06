Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України

Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом", – зазначив Федоров за підсумком зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром цифровізації Республіки Польща Кшиштофом Гавковським.

Крім того, Польща продовжить абонплату цих терміналів. Також серед інших ключових результатів зустрічі:

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підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування;

обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

Економічна правда.