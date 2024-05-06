Boeing готується запустити свою першу космічну місію з екіпажем
Американська аерокосмічна компанія Boeing планує у понеділок ввечері (за східним часом) запустити з мису Канаверал в штаті Флорида першу місію з екіпажем на космічному кораблі Starliner.
Про це пише The Hill.
Зазначається, що якщо дозволять погодні умови, Starliner стартуватиме з двома астронавтами NASA на борту приблизно о 22:30 за східним часом (близько 05:30 ранку за київським часом).
"Тестовий політ екіпажу стане першим після десятиліття розробок Boeing.
Boeing сподівається, що Starliner зможе доставити астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), і планує конкурувати з комерційними космічними місіями компанії SpaceX, яка роками домінувала на ринку приватних космічних польотів", - пише видання.
Співробітники NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор будуть на борту під час запуску в понеділок, вони планують провести тиждень на МКС.
Під час тестового польоту астронавти також проведуть корабель через серію обережних маневрів, щоб перевірити його можливості.
"Успішна місія стане величезним успіхом для компанії Boeing, яка постійно відставала від SpaceX відтоді, як обидві компанії були відібрані для комерційних космічних польотів у 2014 році. SpaceX здійснила дев'ять пілотованих місій, тоді як Boeing - лише два безпілотні польоти.
На розробку Starliner компанія Boeing отримала понад 4 мільярди доларів федеральних коштів, тоді як SpaceX - близько 2,6 мільярда доларів", - додає The Hill.
Очікується, що політ до МКС триватиме близько 26 годин. Астронавти планують пристикуватися там на вісім днів. Компанія запланувала шість пілотованих місій до станції протягом наступних 6 років, до прогнозованого терміну експлуатації МКС.
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Економічна правда