Boeing готується запустити свою першу космічну місію з екіпажем

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Американська аерокосмічна компанія Boeing планує у понеділок ввечері (за східним часом) запустити з мису Канаверал в штаті Флорида першу місію з екіпажем на космічному кораблі Starliner.

Про це пише The Hill.

Зазначається, що якщо дозволять погодні умови, Starliner стартуватиме з двома астронавтами NASA на борту приблизно о 22:30 за східним часом (близько 05:30 ранку за київським часом).

"Тестовий політ екіпажу стане першим після десятиліття розробок Boeing.

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Boeing сподівається, що Starliner зможе доставити астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), і планує конкурувати з комерційними космічними місіями компанії SpaceX, яка роками домінувала на ринку приватних космічних польотів", - пише видання.

Співробітники NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор будуть на борту під час запуску в понеділок, вони планують провести тиждень на МКС.

Під час тестового польоту астронавти також проведуть корабель через серію обережних маневрів, щоб перевірити його можливості.

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"Успішна місія стане величезним успіхом для компанії Boeing, яка постійно відставала від SpaceX відтоді, як обидві компанії були відібрані для комерційних космічних польотів у 2014 році. SpaceX здійснила дев'ять пілотованих місій, тоді як Boeing - лише два безпілотні польоти.

На розробку Starliner компанія Boeing отримала понад 4 мільярди доларів федеральних коштів, тоді як SpaceX - близько 2,6 мільярда доларів", - додає The Hill.

Очікується, що політ до МКС триватиме близько 26 годин. Астронавти планують пристикуватися там на вісім днів. Компанія запланувала шість пілотованих місій до станції протягом наступних 6 років, до прогнозованого терміну експлуатації МКС.

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Економічна правда