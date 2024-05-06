"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"

"Укрнафта" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулись до Антимонопольного комітету України із заявою щодо отримання дозволу на концентрацію, аби повноцінно розпочати управління активами російської групи "Татнєфть".

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

У держкомпанії нагадали, що відповідно до розпорядження Кабміну "Укрнафті" були передані в управління низка активів "Татнєфті", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), які розміщені на території Полтавської і Харківської областей.



"Стан більшості об'єктів є незадовільним, що не дозволяє вести там господарську діяльність з безпечного продажу нафтопродуктів. У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де знаходяться АЗС та нафтобази "Татнєфть", а також через те, що мережа довгий час не оновлювала обладнання, фактично, частина активів - це просто земельні ділянки, де потрібно буде будувати нові заправки, та зруйновані АЗС, що потребують реконструкції, а то й нового будівництва.



Станом на сьогодні можна констатувати, що з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами", - пояснили в "Укрнафті".

Реклама:

За словами компанії, спеціалісти зазначають про необхідність значних зусиль для відновлення цих АЗС. У зв'язку з цим "Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення, додали в компанії.



Договір управління активами знаходиться на фінальній стадії погодження між АРМА та "Укрнафта".

Економічна правда