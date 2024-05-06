Новини 6 травня: зарплати Шмигаля і віце-прем'єрів, в ЄС готують 14-й пакет санкцій проти РФ

Про зарплати членів уряду. Кабінет Міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року.

Про санкції проти РФ. Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії, хоча повне ембарго не планується.

Про CEO Club і БЕБ. Бізнес-спільнота CEO Club Ukraine, яка раніше заявляла про посилення тиску на бізнес з боку силовиків та вимагала перезавантажити Бюро Економічної Безпеки (БЕБ), заявила про обшуки з боку БЕБ та подальшу інформаційну кампанію з метою дискредитації.

Бюро економічної безпеки запевняє, що не проводить жодних розслідувань відносно CEO Club.

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Про метро "Поштова площа". Держаудитслужба звинувачує КМДА у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на Поштовій площі. У КМДА заявили, що метро працює у звичайному режимі.

Про виробництво зброї. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю.

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Кремлівський гардероб. Хто і як з провідних модних брендів одягає росіян

Через які країни продукція західних брендів потрапляє в Росію та чому польським Reserved та Cropp закидають фіктивність виходу з країни-агресора?