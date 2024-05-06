Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"

Кабмін призначив Станіслава Банчука в.о. директора ДП "Укрспирт".

Розпорядження Кабміну № 386-р від 3 травня оприлюднене на сайті уряду.

"Погодитися з пропозицією Фонду держмайна про призначення Банчука Станіслава Ярославовича виконувачем обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", - йдеться у документі.

При цьому на сайті Фонду держмайна і Facebook-сторінці "Укрспирту" поки що відсутні додаткові дані про нового керівника .

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З відкритих джерел відомо, що людина з таким самим прізвищем та ініціалами до 2014 року обіймала посаду заступника обласного прокурора Чернівецької області. Згодом Станіслав Банчук вів індивідуальну адвокатську практику в Київській області.

За даними YouControl, Банчук С. Я. є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ "Юридична компанія "Стандарт", ТОВ "Газтехком", ТОВ "Новітні енергетичні системи", Торговий дім "П.Е.Г.О.", ТОВ "ВОГА Ресурси" і ТОВ "СпецОіл", які спеціалізуються на торгівлі нафтою і газом.

Економічна правда

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