Зеленський увів у дію санкції проти понад 300 компаній і фізосіб із РФ й інших країн

Фото: укрінформ

Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.

Про це йдеться в указах № 772 та № 773 від 23 листопада.

Так, відповідно до указу №773, п'ятирічні санкції запровадужються проти низки російських енергетичних компаній - "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія - ГенераціяМережі".

Також у списку - "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.

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Крім цього, санкції запровадили проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька" так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект" та ін.

Цим же указом санкції терміном на 10 років вводяться проти 87 фізосіб, серед яких - громадяни України і РФ. Повний перелік - за посиланням.

Указом №772 санкції терміном на 10 років запроваджуються щодо громадян РФ, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі. Повний список - за посиланням.

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Також у переліку - низка компаній із ОАЕ, РФ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. Повний перелік - за посиланням. Проти них ввели санкції на 10 років.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Зокрема, у санкційних списках - екссекретар РНБО Володимир Сівкович, який наразі перебуває РФ,а також - обвинувачений в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леонід Харченко.

Також у переліку - топменеджери групи компаній USM російського олігарха Алішера Усманова - Назим Ефендієв, Вахтанг Кочаров і Валерій Казікаєв, і синн дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінер.

Крім цього, у списках, зокрема, екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс та командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.

Економічна правда