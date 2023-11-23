Зеленський увів у дію санкції проти понад 300 компаній і фізосіб із РФ й інших країн
Президент Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада щодо застосування економічних санкцій проти низки росіян та російських компаній.
Про це йдеться в указах № 772 та № 773 від 23 листопада.
Так, відповідно до указу №773, п'ятирічні санкції запровадужються проти низки російських енергетичних компаній - "Вологодська обласна енергетична компанія", "Омськелектро", "Россєті Лененерго", "Далекосхідна енергетична управляюча компанія - ГенераціяМережі".
Також у списку - "Московська енергетична дирекція", "Салехарденерго", "ЛОЕСКЕлектричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області", "Волгоградоблелектро", "Московська обласна енергомережева компанія", "Россєті Кубань" та інші.
Крім цього, санкції запровадили проти "Шахтаімені О.Ф. Засядька" так званої "ДНР", "Союзенергоіндустрія", "Союзенергопроект" та ін.
Цим же указом санкції терміном на 10 років вводяться проти 87 фізосіб, серед яких - громадяни України і РФ. Повний перелік - за посиланням.
Указом №772 санкції терміном на 10 років запроваджуються щодо громадян РФ, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі. Повний список - за посиланням.
Також у переліку - низка компаній із ОАЕ, РФ, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю, Мальти. Повний перелік - за посиланням. Проти них ввели санкції на 10 років.
Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.
Зокрема, у санкційних списках - екссекретар РНБО Володимир Сівкович, який наразі перебуває РФ,а також - обвинувачений в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леонід Харченко.
Також у переліку - топменеджери групи компаній USM російського олігарха Алішера Усманова - Назим Ефендієв, Вахтанг Кочаров і Валерій Казікаєв, і синн дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінер.
Крім цього, у списках, зокрема, екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс та командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.
Економічна правда